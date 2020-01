Korsel Putuskan Pengiriman Unit Militernya ke Selat Hormuz

ⓒ YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pada tanggal 21 Januari bahwa jangkauan operasional unit militer Cheonghae akan diperluas hingga mencakup Selat Hormuz. Unit militer ini akan melakukan operasi yang terpisah dari koalisi AS, dengan tujuan melindungi warga negara Korea Selatan dan kapal-kapalnya agar dapat belayar dengan aman di wilayah tersebut.





Saat ini, sekitar 25 ribu warga Korea Selatan tinggal di Timur Tengah. Jika Korea Selatan merasa perlu untuk segera mengevakuasi warganya di wilayah tersebut, maka unit militer Cheonghae dapat melakukan misinya untuk membawa mereka pulang ke tanah airnya. Tentunya ada juga pertimbangan diplomatik di balik keputusan untuk mengirim unit militer ini secara terpisah dan memperluas misinya untuk sementara waktu.





Sejak tahun lalu, AS telah meminta Korea Selatan untuk mengambil bagian dalam koalisi militer demi berkontribusi pada stabilitas di Selat Hormuz. Tetapi partisipasi Korea Selatan dalam koalisi militer pimpinan AS akan merusak hubungan ekonominya dengan Iran, dan keselamatan warga Korea Selatan yang berada di Timur Tengah juga tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, Korea Selatan pada akhirnya memilih "pengiriman terpisah" yang dapat diterima oleh AS dan juga Iran.





Perhatian tertuju pada dukungan dari Washington atas kebijakan Seoul terhadap Pyongyang setelah Korea Selatan memutuskan untuk mengirim unit militernya ke Selat Hormuz tersebut. Pada dasarnya, pemerintah Korea Selatan berupaya untuk memperbaiki hubungan lintas perbatasan dengan Korea Utara untuk mendorong dimulainya kembali dialog antara Korea Utara dan AS. Sebagai bagian dari upaya itu, Seoul berupaya untuk memungkinkan warga Korea Selatan melakukan perjalanan individu ke Korea Utara dengan tidak terlibat dalam sanksi AS. Jika Washington menyetujui tur individu ke Korea Utara, maka ada kemungkinan untuk memecahkan kebuntuan dalam hubungan antar-Korea.