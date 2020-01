Korut Resmi Tunjuk Menteri Luar Negeri yang Baru, Ri Son-gwon

© YONHAP News

Pada tanggal 23 Januari, media pemerintah Korea Utara menyampaikan berita tentang penunjukan Ri Son-gwon sebagai menteri luar negeri Korea Utara yang baru.





Tidak lazim bagi Korea Utara untuk menunjuk seorang mantan pejabat militer yang punya sedikit pengalaman dalam diplomasi sebagai menteri luar negeri. Ini mengindikasikan komitmen Korea Utara untuk mencari "jalan baru" yang disampaikan oleh pemimpin Kim Jong-un. Selama pertemuan partai pada akhir tahun lalu, Kim berjanji untuk membuat "terobosan yang agresif“ untuk mengatasi sanksi internasional dan AS. Dengan menempatkan tokoh militer di garis depan diplomasi, hal tersebut menandakan bahwa Korea Utara akan lebih agresif dalam menangani AS secara diplomatis.





Menteri luar negeri baru Korea Utara mengatakan bahwa negaranya harus mengatasi tekanan dari luar, tetapi juga menyiratkan bahwa hubungan Korea Utara dan AS bisa membaik, jika Washington melonggarkan kebijakan bermusuhan terhadap Pyongyang. Pernyataan itu menegaskan kembali posisi Korea Utara sebelumnya, bahwa AS harus menjamin keamanan rezim Korea Utara terlebih dahulu sebelum denuklirisasi Pyongyang. Tampaknya Korea Utara kini tengah mempersiapkan negosiasi nuklir yang berkepanjangan dengan AS.





Washington juga tetap tidak mengubah posisi sebelumnya. Baik AS maupun Korea Utara menyerukan satu sama lain untuk membuka pintunya terlebih dahulu. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Son-gyong akan menghadiri Konferensi Keamanan Munich yang akan dimulai pada tanggal 14 Februari. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo juga diharapkan untuk hadir dalam konferensi itu, sehingga kini konferensi keamanan di Jerman itu menarik perhatian, apakah dapat mengarah pada dialog antara Korea Utara dan AS atau tidak.