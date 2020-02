JYP Entertainment Rilis Pernyataan Yubin & Hyerim Keluar dari Agensi

© YONHAP News

“Halo, ini adalah JYP Entertainment..

Ini adalah pengumuman bahwa kontrak eksklusif JYP dengan Yubin dan Hyerim telah berakhir pada 25 Januari.

Kami melakukan diskusi mendalam selama beberapa bulan terakhir, dan kami mencapai kesepakatan bersama untuk tidak memperpanjang kontrak mereka.

Yubin dan Hyerim terhubung dengan JYP ketika mereka bergabung dengan Wonder Girls masing-masing pada tahun 2007 dan 2010.

Setelah itu, Yubin memperbarui kontraknya dua kali pada tahun 2014 dan 2017, dan ia telah mempromosikan sebagai artis yang mewakili JYP selama 13 tahun terakhir.

Hyerim juga memperbarui kontraknya pada tahun 2017 dan memamerkan bakatnya di berbagai bidang termasuk musik dan sebagai MC.

Ketika Wonder Girls pertama kali menerima tantangan pasar AS, K-pop adalah genre yang tidak dikenal bagi penggemar musik di luar negeri.

Pada tahun 2009, Wonder Girls menulis sejarah untuk K-pop ketika "Nobody" menjadi single K-pop pertama yang masuk di Billboard's Hot 100 di No. 76.

Kontribusi mereka terhadap pengembangan industri K-pop yang tandus dan membuka jalan menuju kemajuan luar negeri bagi banyak seniman junior akan diingat selamanya.

Kami merasa terhormat dan berterima kasih untuk bekerja sama dengan artis-artis hebat ini.

Semua hasil yang dicapai bersama dengan Yubin dan Hyerim menjadi dasar untuk pertumbuhan dan pertumbuhan JYP.

Jejak kaki yang bersinar yang mereka miliki menjadi mungkin berkat cinta konstan yang dikirim oleh penggemar.

Kami akan berterima kasih jika Anda terus mengirimkan cinta yang tidak berubah kepada mereka karena mereka terus menghadapi berbagai tantangan di tempat baru.

Seperti yang kami lakukan sampai sekarang, kami akan terus dengan tulus mendukung masa depan yang indah dari Yubin dan Hyerim.

Terima kasih.”