So Ji Sub Bintangi Film Fiksi Karapan Sutradara Choi Dong Hoon

Selasa (4/2), dilaporkan bahwa So Ji Sub akan berperan dalam film terbaru dari sutradara Choi Dong Hoon. Film ini adalah film fiksi ilmiah tentang alien yang tinggal di Korea, disebut sebagai perluasan dari karyanya sebelumnya, "Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard."

Sebuah sumber dari agensi So Ji Sub segera mengkonfirmasi berita itu, dengan menyatakan, “So Ji Sub telah mengkonfirmasi penampilannya dalam proyek baru sutradara Choi Dong Hoon. Film tersebut adalah rahasia besar, jadi kami tidak bisa memberikan rincian tentang peran yang akan dimainkan oleh So Ji Sub.”

Film ini akan diproduksi dalam dua seri dan diperkirakan akan tayang perdana pada 2021. Seperti dengan "Along With The Gods," kedua bagian dari seri akan difilmkan pada saat yang sama. Pembuatan film dijadwalkan akan dimulai pada bulan Maret untuk jangka waktu sepuluh bulan. Yum Jung Ah, Kim Woo Bin, Ryu Jun Yeol, Kim Tae Ri, Jo Woo Jin, Honey Lee, dan Kim Eui Sung juga telah dikonfirmasi untuk membintangi film ini.