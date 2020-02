Kim Soo Hyun Kembali ke Layar Kaca dengan Drama Baru

© Gold Medalist

Jumat (7/2), tvN mengkonfirmasi bahwa Kim Soo Hyun akan membintangi drama "Psycho But It's Okay" (judul literal). Meskipun telah muncul sebagai cameo singkat di "Hotel Del Luna" dan "Crash Landing on You," drama ini akan menjadi drama pertama yang ia bintangi sejak “Producer” pada tahun 2015.

"Psycho But It Okay" mengisahkan seorang petugas kesehatan komunitas di bangsal psikiatris yang tidak punya waktu untuk cinta dan seorang penulis buku cerita yang tidak pernah tahu cinta karena cacat sejak lahir. Setelah bertemu satu sama lain, keduanya secara perlahan menyembuhkan luka emosional satu sama lain.

Kim Soo Hyun akan berperan sebagai pekerja kesehatan komunitas Moon Kang Tae, yang kehilangan orang tuanya saat kecil dan harus menjadi pencari nafkah keluarganya di usia muda. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya merawat kakak laki-lakinya yang memiliki spektrum autism. Stres dari keseharian dan keadaannya membuatnya tidak memiliki mimpi besar atau banyak harapan bahwa hidupnya akan membaik di masa depan.