Perusahaan yang Hendak Selamatkan Dunia Lewat Teknologinya, CORNERS

© CORNERS

Di dalam CES 2020 yang digelar di AS mulai tanggal 7-10 Januari tahun ini, teknologi CORNERS mendapat banyak sorotan dan berhasil mendapat penghargaan inovasi di cabang "Tech for a Better World". CORNERS didirikan pada tanggal 9 November. Angka tanggal itu jika dibalik menjadi 119 yang merupakan nomor telepon darurat di Korea Selatan sehingga mempunyai makna bahwa mereka akan menangani krisis secara aktif. Tiga orang perancang termasuk Ketua Kim Dong-oh mendirikan perusahaan setelah kasus tenggelamnya feri Sewol pada tahun 2014 lalu. Selama satu tahun setelah perusahaan didirikan, para pakar tersebut mengembangkan algoritma. Masalah yang terasa sangat sulit adalah menampilkan beberapa rute evakuasi yang dapat menggerakan banyak orang yang tersebar di lokasi berbeda ke beberapa tempat evakuasi tanpa menyerbu ke satu tempat evakuasi ketika kecelakaan terjadi. Untuk mencari jalan keluar itu, mereka melakukan penelitian selama satu tahun, dan melakukan uji coba selama dua tahun. Akhirnya, CORNERS mampu menyempurnakan solusi evakuasi yang cerdas pada tahun 2016 lalu.





© CORNERS

Jika bencana atau kecelakaan terjadi, semua orang pasti merasa bingung. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpikir dengan normal, solusi evakuasi dari CORNERS memberitahukan jalan evakuasi kepada orang-orang melalui cahaya dan suara. Solusi mereka berbasis internet untuk segala yang mampu memberitahukan jalan evakuasi dengan cepat. Solusi CORNERS telah ditempatkan di lembaga publik, perusahaan hingga pabrik-pabrik di Korea Selatan.





CORNERS menargetkan untuk maju ke pasar Amerika Tengah dan Latin. Negara-negara di mana kasus penembakan sering terjadi seperti Brasil, Meksiko, Kolombia, dan lainnya harus menyediakan langkah pencegahan kecelakaan. CORNERS yang menyelamatkan orang dan mengubah dunia ini menjadi lebih baik melalui teknologi... Tujuan positif dari perusahaan itu pasti dapat menjadi petunjuk untuk mencegah kecelakaan dan mengevakuasi orang-orang dari bencana.