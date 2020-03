Jumat (28/2), Hanteo Chart secara resmi mengumumkan bahwa album baru BTS "Map of the Soul: 7" telah mencapai penjualan minggu pertama tertinggi dalam sejarah grafik.





Menurut perhitungan Hanteo Chart, "Map of the Soul: 7" terjual lebih dari 3.378.633 kopi pada 21-27 Februari, dengan mudah memecahkan rekor BTS sebelumnya yaitu 2.130.480 dari mini album 2019 "Map of the Soul: Persona."





"Map of the Soul: 7" telah berhasil memecahkan rekor BTS sebelumnya untuk penjualan minggu pertama pada hari pertama peluncurannya dengan terjual lebih dari 2 juta kopi dalam waktu kurang dari dua jam. Sekarang angka penjualan album telah melonjak melewati 3 juta hanya dalam satu minggu.