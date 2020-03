Cha Tae Hyun Kembali pada Layar Lebar Setelah 3 Tahun dengan Film “Puppy”

© YONHAP News

Senin (2/3), Blossom Entertainment mengonfirmasi bahwa Cha Tae Hyun akan muncul dalam film “Puppy”, ini menjadikan film pertamanya dalam hampir tiga tahun sejak “Along with the Gods: The Last 49 Days.”





Film "Puppy" mengisahkan tentang dua pria yang memiliki pesona imut seperti anak anjing saat mereka berinteraksi dengan anjing yang sebenarnya. Film ini akan disutradarai oleh Kim Joo Hwan, yang sukses dibalik film "Midnight Runners."





Selain itu, Yoo Yeon Seok juga dikabarkan akan bergabung dalam produksi film ini. Sebuah sumber dari King Kong by Starship menanggapi dengan menyatakan, "Dia saat ini sedang melihat-lihat tawaran itu."





Film “Puppy” dikatakan sedang dalam tahap akhir persiapan produksi dan ditargetkan untuk mulai syuting pada paruh pertama tahun 2020.