Aktor Moon Ji Yoon Meninggal Dunia

Agensi Moon Ji Yoon, Family ENT mengkonfirmasi bahwa aktor telah meninggal dunia pada 18 Maret pukul 20:56 WKS dikarenakan septikemia akut (keracunan darah).

Seorang sumber menyatakan, “Dia baru-baru ini pergi ke rumah sakit karena sakit tenggorokan yang parah, tetapi kondisinya menjadi lebih buruk dan dipindahkan ke unit perawatan intensif. Dia kehilangan kesadaran setelah itu dan tidak bisa pulih.”

Ia melanjutkan, "Saya sudah bekerja dengan Moon Ji Yoon untuk waktu yang lama, dan dia adalah seseorang yang sangat bersemangat dan hanya berpikir tentang akting. Sangat memilukan karena tiba-tiba meninggal dunia. Dia adalah orang yang sehat. Saya harap tidak akan ada spekulasi.”

Moon Ji Yoon lahir pada tahun 1984 dan melakukan debut aktingnya pada tahun 2002 melalui drama "Romance." Dia kemudian muncul dalam banyak karya, termasuk drama “Hyunjung, I Love You,” “Sassy Girl Chunhyang,” “Iljimae,” “Big,” “May Queen,” “Cheese in the Trap,” dan “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo,” juga pada film “Mr. Wacky,” “Cheese in the Trap,” “Whatcha Wearin’?”.