Perusahaan Pemimpin Budaya Baru di Dapur, New Wrap

Perusahaan New Wrap didirikan pada tahun 2005 lalu. Perusahaan kami memproduksi bungkus plastik untuk makanan seperti sarung tangan plastik, kantong plastik klip, kertas aluminium foil, bungkus plastik ramah lingkungan, dan lainnya. New Wrap mendapat sertifikasi hasil emisi karbon yang pertama pada tahun 2011, dan berhasil memperoleh sertifikasi keamanan pangan internasional SQF pada tahun 2013 lalu. Pada tahun 2014, dan 2015 lalu, mereka memperoleh sertifikasi ekolabel EL727 dan EL606.





Sebelum mendirikan perusahaan, Lee Jong-gwon pernah bekerja di perusahaan bahan kemasan makanan selama 10 tahun, dan baru menyadari perubahan pada awal tahun 2000-an. Akhirnya, Lee memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Dia menghadirkan produk terbaru di pasar kemasan plastik yang sudah ada seperti produk kemasan makanan yang panjangnya 25 cm. Percobaan baru itu mendapat reaksi baik di toko diskon, sehingga produk mereka dapat dijual di pasar swalayan utama hanya dalam waktu satu tahun sejak didirikan. Namun, dia tidak merasa puas dan menanam modal yang besar untuk melengkapi fasilitas di lini produksi. Akhirnya, New Wrap memproduksi kemasan makanan dengan jenis yang paling banyak di Korea Selatan. Di antara lebih dari 100 jenis produk New Wrap, “New Sliding Cutter Wrap” adalah produk andalan mereka.





New Wrap berhasil mengembangkan wrap pembungkus yang telah terpotong satu per satu. Walaupun mereka mengalami banyak kesalahan dan membutuhkan waktu yang banyak untuk mengembangkan wrap pembungkus baru, namun mereka tidak kunjung menyerah. Akhirnya, New Wrap berhasil menghadirkan wrap pembungkus yang dapat dipotong-potong dan produk itu terpilih sebagai Produk Ide Terbaik dari Seoul Award. New Wrap secara aktif terus mengembangkan bahan kemasan makanan ramah lingkungan. New Wrap yang mendapat banyak sorotan baik di dalam maupun luar negeri dengan inovasinya tersebut semakin membuat banyak dapur di dunia menjadi lebih sehat dan nyaman.