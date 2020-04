(G)I-DLE Puncaki Tangga Album iTunes di 35 Negara dengan “I Trust”

ⓒ CUBE Entertainment

Dirilis pada 6 April, mini album ketiga (G)I-DLE berjudul "I Trust" menduduki puncak tangga album iTunes di 35 negara, termasuk Belanda, Norwegia, Selandia Baru, Republik Dominika, Rusia, Luksemburg, Makau, Malaysia, Meksiko, Moldova, Belize, Bulgaria, Brasil, Brunai, Arab Saudi, Sri Lanka, Swedia, Slovakia, Slovenia, Singapura, Uni Emirat Arab, Argentina, Ekuador, Austria, Indonesia, Kazakhstan, Kamboja, Kanada, Kirgistan, Thailand, Turki, Peru, Polandia, Finlandia, dan Filipina.

Selain itu, (G)I-DLE mengambil tempat No 1 di album K-pop dan tangga lagu K-pop di Amerika Serikat.

(G)I-DLE telah menerima kesuksesan di Korea, ketika lagu utama "Oh My God" memuncaki tangga lagu Naver Music, menduduki No 4 di Melon, dan No 8 di chart streaming Soribada. Video musik itu sendiri telah ditonton 5 juta kali hanya dalam enam jam setelah perilisan.