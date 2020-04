BTS Jadi Artis K-Pop Pertama yang Menjual Total 20 Juta Kopi Album

ⓒ Big Hit Entertainment

Menurut grafik album Gaon Chart bulan Maret 2020 yang dirilis pada tanggal 9 April, BTS menjual total 20.329.305 kopi dari 14 album mereka, termasuk album debut “2 Cool 4 Skool” tahun 2013 hingga album terakhir “Map of the Soul: 7” yang rilis Bulan Februari 2020.

Tujuh dari album mereka telah mencetak sertifikasi jutaan kopi dari Gaon Chart: "WINGS" dengan penjualan 1,13 juta kopi, "You Never Walk Alone" dengan 1,02 juta kopi, "Love Yourself: Her" dengan 2,22 juta kopi, "Love Yourself: Tear" dengan 2,21 juta kopi, "Love Yourself: Answer" dengan 2,59 juta kopi, "Map of the Soul: Persona" dengan 3,77 juta kopi, dan yang terbaru "Map of the Soul: 7" dengan 4,17 juta kopi.

Berita ini diumumkan secara resmi pada tanggal 9 April, menyatakan bahwa total penjualan BTS pertama kali melampaui angka 20 juta pada Bulan Februari. BTS mencetak rekor penjualan album 10 juta kopi pada November 2018. Hanya dalam satu tahun dan tiga bulan, BTS menjual lebih dari 10 juta album lagi.

Seorang perwakilan dari Big Hit Entertainment mengkonfirmasi, "BTS telah melampaui 20 juta kopi dalam total penjualan album, menjadi artis K-Pop pertama dalam sejarah yang mencapainya, dan mereka sekarang telah menjadi artis dengan penjualan album tertinggi."