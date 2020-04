Joo Won Ditawarkan Berperan di Film Pemadam Kebakaran

ⓒ YONHAP News

Selasa (14/4), sebuah sumber dari Huayi Brothers Korea menyatakan, "Joo Won telah menerima tawaran untuk tampil dalam film “Firefighter” (judul literal) dan mempertimbangkannya."

Disutradarai oleh sutradara "The Battle of Jangsari" Kwak Kyung Taek, "Firefighter" berkisah tentang petugas pemadam kebakaran. Aktor Kwak Do Won dan Yoo Jae Myung telah dikonfirmasi untuk bergabung dalam film, sementara Yoo Seung Ho mengundurkan diri karena konflik penjadwalan setelah pembuatan film ditunda akibat wabah COVID-19.

Jika Joo Won memutuskan untuk menerima peran ini, film ini akan menjadi film pertama Joo Won dalam lima tahun sejak film "Fatal Intuition" tahun 2015. Joo Won saat ini sedang syuting drama SBS "Alice," dan film "Firefighter" dijadwalkan untuk mulai syuting pada paruh pertama tahun ini.