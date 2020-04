ASEAN Plus Three Adopsi Pernyataan Bersama

ⓒYONHAP News

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa ASEAN Plus Three diadakan secara virtual pada hari Selasa (14/04/20) dan mendeklarasikan pernyataan bersama untuk melawan COVID-19.





Pernyataan bersama ini menyatakan bahwa ASEAN Plus Three menyediakan dana penanggulangan COVID-19 untuk kondisi darurat kesehatan publik dari dana kerja sama ASEAN Plus Three yang sudah ada. Selain itu, pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa masing-masing pihak akan berupaya dalam menahan penyebaran penyakit menular dan menyediakan kebijakan keuangan untuk melindungi masyarakat di wilayah tersebut.





Para pemimpin negara juga memastikan pertukaran dan pergerakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk meminimalkan pengaruh buruk di bidang ekonomi. Mereka juga mengonfirmasi perjanjian untuk meningkatkan upaya bersama dalam memulihkan dan mengembangkan ekonomi, menstabilkan pasar, memulihkan industri pariwisata, dan mencegah potensi risiko stagnasi ekonomi setelah kasus COVID-19 selesai.





Selain itu, para peserta KTT juga sepakat untuk bertukar informasi dalam menyelesaikan kasus COVID-19. Mereka akan mempertimbangkan persediaan peralatan medis penting tingkat ASEAN Plus Three agar dapat menangani kondisi darurat.





Pertemuan ASEAN Plus Three itu diadakan secara mendadak dengan kesadaran bersama tentang kerja sama untuk COVID-19. Para pemimpin negara ASEAN Plus Three juga membahas penanganan bersama dan langkah kolaborasi untuk perekonomian yang terpukul akibat COVID-19. Mereka juga sepakat untuk mempertahankan solidaritas agar dapat mengambil tindakan yang diperlukan.





Korea Selatan adalah negara kedua yang mengalami penyebaran COVID-19 secara besar-besaran setelah China, namun menjadi negara teladan karena dapat mengontrolnya dengan relatif cepat. Oleh karena itu, Korea Selatan mengambil peran sebagai pemimpin dalam kolaborasi global untuk mengatasi kasus COVID-19. Pada KTT tersebut, Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in berperan penting dalam menyediakan dana penanggulangan COVID-19 dan persediaan peralatan medis yang penting.





Presiden Moon menyatakan Korea Selatan bersama China dan Jepang akan berbagi pengalaman yang diperoleh selama ini dalam penanggulangan krisis COVID-19 kepada negara-negara ASEAN.