Cari Agensi Baru, Jun So Min dapat Tawaran Agensi Lee Kwang Soo

Rabu (15/4), dilaporkan bahwa Jun So Min akan menandatangani kontrak eksklusif dengan King Kong by Starship. Seorang sumber dari agensi menanggapi laporan tersebut dan menyatakan bahwa belum ada yang diputuskan dan menjelaskan, "Kami sedang dalam diskusi dengan Jun So Min untuk menandatangani kontrak."

Jika Jun So Min menandatangani kontrak dengan King Kong by Starship, ia akan bergabung dengan sesama anggota program "Running Man," Lee Kwang Soo di agensi yang sama. Jun So Min saat ini sedang mencari agensi baru untuk bergabung sejak kontraknya dengan agensi sebelumnya selesai.

Jun So Min saat ini sedang istirahat dari kegiatan karena masalah kesehatan.