Perundingan Pembagian Biaya Pertahanan Korsel dan AS Kembali ke Titik Awal

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menekan Korea Selatan agar membayar lebih banyak pembagian biaya pertahanan dengan menyebut dirinya menolak tawaran Korea Selatan.





Dalam pengarahan rutin Gedung Putih pada tanggal 20 April waktu setempat, Trump mengatakan dirinya menolak tawaran Korea Selatan karena tidak adil sehingga pihaknya tengah meminta Korea Selatan untuk menanggung lebih banyak biaya pertahanan.





Sebelumnya, pada tanggal 10 April, Kantor Berita Reuters, Inggris melaporkan bahwa Korea Selatan telah menawarkan kenaikan biaya sebanyak 13 persen, namun Trump menolaknya setelah berbicara dengan menteri-menteri yang bersangkutan. Kemudian, Trump mengatakan bahwa pihaknya mempertahankan sebuah negara yang mempunyai hubungan baik dengan AS dan negara itu sangat kaya, namun hubungan tersebut bukanlah hubungan yang adil. Negara yang dimaksud adalah Korea Selatan. Trump juga mengatakan, dirinya merasa Korea Selatan hampir tidak membayar biaya pertahanan walaupun mereka telah membayar sejumlah biaya, sebelum dirinya diangkat menjadi presiden AS. Ia menegaskan, Korea Selatan bukan satu-satunya negara yang terlibat dalam perundingan untuk kenaikan biaya pertahanan dan permintaan itu adil dan layak, seperti halnya dengan Eropa dan Jepang.





Korea Selatan membayar biaya pertahanan sekitar satu miliar dolar AS pada tahun lalu. AS awalnya telah meminta kenaikan hingga 1,6 miliar dolar AS. Lalu setelah negosiasi, angka tersebut turun menjadi satu miliar dolar AS. Pihak AS menerima jumlah yang ditawarkan Korea Selatan itu tapi meminta untuk mengubah masa perjanjian menjadi satu tahun dari yang sebelumnya lima tahun. Oleh karena itu, perundingan untuk tahun ini langsung dimulai setelah negosiasi tahun lalu selesai.





Perundingan pertama untuk tahun ini dimulai pada bulan September tahun lalu dan AS meminta kenaikan biaya hingga lima miliar dolar AS. Sebenarnya, pembagian biaya pertahanan ditetapkan dengan mempertimbangkan kenaikan harga barang konsumen. Namun, Trump menganggap pembagian biaya pertahanan dengan Korea Selatan, Jepang, dan Eropa sejak awal ditetapkan dengan tidak adil. Dengan demikian, perundingan itu tidak lancar hingga pihak AS menekan Korea Selatan dengan melaksanakan cuti tanpa gaji bagi pekerja Korea Selatan di pangkalan militer AS di Korea Selatan mulai tanggal 1 April lalu. Hal itu merupakan perkara yang penting karena dapat memengaruhi kondisi persiapan melawan Korea Utara.





Kemudian, kedua pihak menyediakan kesepakatan sementara pada akhir bulan Maret lalu dan dilaporkan bahwa biaya pertahanan akan dinaikkan sebesar 13 persen. Akan tetapi, Trump tidak menandatanganinya dan kemudian secara resmi menegaskan penolakannya dalam pengarahan di Gedung Putih.





Berdasarkan kondisi selama ini, ada yang mengatakan bahwa kedua pihak kehilangan tekad untuk menlanjutkan perundingan karena Trump yang akan menghadapi pemilihan umum presiden AS tidak akan menyerah dan di sisi lain, Korea Selatan kesulitan untuk menanggung lebih banyak biaya.