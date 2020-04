Pengaruh Harga Minyak Dunia Minus terhadap Perekonomian

ⓒ YONHAP News

Pada pekan lalu, harga minyak dunia tercatat minus. Di dalam bursa perdagangan komoditas New York, New York Merchantile Exchange (NYMEX) pada tanggal 20 April waktu setempat, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan dengan harga minus 37,63 dolar Amerika per barel. Penurunan harga minyak dunia ke tingkat minus merupakan kali pertama dalam sejarah. Penurunan harga minus disebabkan karena penurunan permintaan minyak mentah akibat penyebaran wabah COVID-19. Karena tidak ada permintaan, cadangan minyak berlimpah, dan fasilitas penyimpanan minyak juga sulit untuk diperluas.





Akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi akibat wabah COVID-19, kekhawatiran AS semakin membesar. Saat ini, AS adalah negara ekspor minyak mentah yang menempati urutan puncak di dunia berkat produksi minyak serpih. Perusahaan produksi minyak serpih di AS yang meningkatkan volume produksi dengan meminjam uang dari bank mengalami dampak langsung akibat rendahnya harga minyak dunia. Kondisi tersebut mampu meningkatkan krisis di pasar keuangan dan berpengaruh pada ekonomi Korea Selatan. Bagi Korea Selatan yang mengimpor minyak mentah, penurunan harga minyak dunia bermanfaat pada kestabilan harga konsumen. Namun, jika dilihat dari sisi keseluruhan industri, hal tersebut merupakan masalah yang serius.





Pada tanggal 22 April lalu, harga minyak dunia mengalami kenaikan. Namun, kondisi penurunan permintaan minyak mentah global akibat wabah COVID-19 tidaklah berubah. Pasokan yang berlebihan dari negara produksi minyak mentah juga kemungkinan besar akan menurunkan harga minyak dunia di masa depan. Jika krisis COVID-19 mereda dan kondisi ekonomi membaik, harga minyak dunia juga akan turut naik. Yang terpenting adalah bertahan dengan baik sampai saat itu.





Pada tanggal 22 April lalu, Korea Selatan mengumumkan langkah seperti pengurangan pajak, untuk membantu perusahaan pengilangan minyak yang harus menyediakan dana. Pemerintah Korea Selatan harus menyediakan langkah darurat untuk mencegah guncangan yang lebih besar akibat penurunan harga minyak dunia.