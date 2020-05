Yang Se Jong Konfirmasi Tanggal Masuk Wajib Militer

ⓒ YONHAP News

Kamis (30/4), dilaporkan bahwa Yang Se Jong telah menerima tanggal memasuki wajib militer. Seroang sumber dari agensinya, Good People mengkonfirmasi berita itu dan berkata, "Yang Se Jong akan memasuki wajib militer pada 12 Mei sebagai seorang prajurit yang aktif."

Setelah tampil di film pendek pada tahun 2013, Yang Se Jong melakukan debut di tv pada tahun 2016 dengan drama "Saimdang, Light's Diary" dan "Dr. Romantic." Dia juga muncul dalam drama "Dual," "Degree of Love," "30 but 17," dan "My Country." Peran terakhir darinya adalah cameo di “Dr. Romantic 2.”