Ahn Hyo Seop Pertimbangkan Tawaran Drama Baru Berlatar Belakang Era Joseon

Jumat (24/4), dilaporkan bahwa Ahn Hyo Seop akan membintangi drama SBS ‘Hong Chun Gi’ (judul tentatif). Sebagai tanggapan, sebuah sumber dari agensinya Starhaus Entertainment menyatakan, "Memang benar bahwa Ahn Hyo Seop telah mendapat tawaran peran dalam drama ‘Hong Chun Gi’ dan dia saat ini sedang mempertimbangkannya."

‘Hong Chun Gi’ akan menjadi drama roman fantasi di era Joseon dan menceritakan kisah satu-satunya pelukis wanita Joseon. Drama ini akan didasarkan pada novel dengan nama yang sama yang ditulis oleh Jung Eun Gwol, yang juga menulis novel asli dari drama populer "Sungkyunkwan Scandal" dan "The Moon Embracing the Sun." Drama ini akan dipimpin oleh sutradara Jang Tae Yoo yang terkenal dengan "My Love from the Star" dan "Hyena".