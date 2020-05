Xiumin, D.O., Yoon Ji Sung, Sungyeol, Kim Min Suk Bergabung dalam Musikal Militer

"Return: The Promise of the Day" adalah musikal tentara militer yang membahas topik penggalian sisa-sisa prajurit heroik yang mengorbankan diri untuk melindungi negara mereka selama Perang Korea.

Rabu (13/5), pihak musikal mengonfirmasi bahwa veteran perang masa kini, Seung Ho akan diperankan oleh Lee Jung Yul dan Lee Gun Myung sementara Seung Ho dari masa lalu akan dimainkan oleh D.O. EXO dan Yoon Ji Sung.

Hae Il, yang dihormati oleh teman-temannya karena pengetahuannya yang luas, akan diperankan oleh Lee Jae Kyoon dan Lee Chan Dong. Saudara kembar Hae Il, Hae Sung akan diperankan oleh Yang Ji Won, Lee Ji Hye, dan Kim Sejeong dari Gugudan. Jin Goo, yang membuat teman-temannya tersenyum dengan hati yang tidak bersalah, akan diperankan oleh Kim Ki Soo.

Selanjutnya, cucu Seung Ho, Hyun Min akan diperankan oleh Lee Hong Ki FTISLAND dan Xiumin EXO. Teman Hyun Min, Woo Joo, yang memiliki kepribadian yang menyegarkan, akan diperankan oleh Kim Min Suk dan Sungyeol INFINITE.

"Return: The Promise of the Day" dijadwalkan berjalan dari 4 Juni hingga 12 Juli di Woori Art Hall Olympic Park, Seoul. Musikal ini akan mengikuti protokol social distancing dan menempatkan kursi kosong di antara penonton untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan memastikan keselamatan bersama.