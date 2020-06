TWICE Pecahkan Rekor Pre-order Album Sebelumnya dengan “MORE & MORE”

Rabu (27/5), dilaporkan bahwa mini album terbaru dari TWICE, “MORE & MORE” telah melampaui 500.000 keping pre-order. Ini memecahkan rekor terbaru bagi TWICE, membuat mereka disebut sebagai ‘Half Million Seller’ dan 'K-pop representative girl group'.

Jumlah pre-order stok adalah jumlah stok album yang diproduksi sebelum perilisan album. Angka ini adalah perkiraan permintaan yang dihitung berdasarkan berbagai faktor termasuk berapa banyak album yang dipesan oleh penggemar.

Mini album kesembilan TWICE, "MORE & MORE" akan dirilis pada 1 Juni pukul 18:00 WKS. Ini akan menjadi comeback pertama mereka setelah sembilan bulan.