Presiden Moon Putuskan untuk Hadir di KTT G7+4

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in telah menyatakan niatnya untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada tanggal 1 Juni lalu.





Trump mengatakan sistem G7 sudah ketinggalan jaman dan tidak mewakili situasi keamanan internasional saat ini sehingga dirinya hendak untuk memperluasnya menjadi G11 atau G12. Kemudian, ia menanyakan pendapat Moon tentang hal tersebut. Moon juga menyetujui Trump karena sistem G7 terbatas dalam menangani dan mengatasi masalah global. Moon melanjutkan bahwa Trump layak mengundang Korea Selatan, Australia, India, dan Rusia untuk berpartisipasi dalam KTT G7. Menurut Moon, layak untuk memperluas G7 ke G12 dengan Brazil jika mempertimbangkan populasi, volume ekonomi, dan perwakilan regionalnya.





Moon menambahkan, jika KTT G7 yang diperluas itu dapat diadakan dalam tahun ini, hal itu menandakan bahwa ekonomi dunia akan berjalan dengan normal pasca COVID-19.





Isu ekspansi G7 itu sebenarnya sudah disebut sejak lama karena G7 tampak terbatas dalam membahas masalah global dan beraksi untuk menyelesaikannya.





G7 terdiri atas tujuh negara maju antara lain AS, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang dan kebanyakan adalah negara Barat. Negara dari Amerika Latin, Afrika, dan Oseania disingkirkan dari G7. Karena G7 saja tidak mewakili seluruh masyarakat internasional, sehingga pernah diadakan KTT G7+1 dengan Rusia dan beberapa negara menghadiri KTT G7 sebagai pengamat. Akhirnya G20 pun diluncurkan.





Namun yang menjadi masalah adalah niat dan waktu yang diajukan AS untuk ekspansi G7 kali ini. AS tengah bertentangan dengan China terkait isu tanggung jawab penyebab merebaknya COVID-19. AS ingin mengisolasikan China dengan melarang persediaan semikonduktor untuk Huawei dan meluncurkan kelompok Economic Prosperity Network (EPN) bersama negara-negara sekutunya. Di tengah kondisi itu, dikeluarkan gagasan untuk memperluas G7 tanpa China dan hal itu jelas bertujuan agar AS dapat membuat ketertiban dunia baru yang mengisolasikan China.





Konflik AS dan China mengakibatkan krisis keamanan di Asia Timur Laut melalui Selat Taiwan. Kondisi seperti itu akan memaksakan Korea Selatan untuk memilih salah satu dari antara keduanya. Padahal Korea Selatan menjalin hubungan yang penting dan erat dengan AS maupun China dari segi ekonomi maupun keamanan.





Walaupun kondisinya sedemikian rupa, Moon menerima ajakan Trump untuk bergabung dengan G7 karena menjadi kesempatan emas bagi Korea Selatan untuk melompat menjadi salah satu negara yang memimpin dunia ke depannya. Akan tetapi, pilihan Moon itu mendatangkan kesulitan dalam hubungan dengan China.