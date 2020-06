Yoo Jae Suk, Lee Hyori, dan Rain Beraktivitas dalam Grup “SSAK3”

ⓒ MBC

Pada acara variety MBC "How Do You Play?", Yoo Jae Suk, Lee Hyori, dan Rain mengonfirmasi bahwa mereka akan membentuk grup gabungan melalui proyek "musik dansa musim panas". Mereka mengadakan live streaming di YouTube untuk memutuskan nama grup mereka.

Selama siaran, ketiganya membahas ide-ide untuk nama grup mereka dari para pemirsa live streaming. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mempromosikan dengan nama “SSAK3.” Pelafalan SSAK3 dalam bahasa Korea mirip dengan kata SsakSseulYi, yang berarti menyapu. Mereka memilih nama ini untuk mewakili bahwa mereka akan menyapu tangga musik.

SSAK3 akan melakukan debut pada 18 Juli mendatang.