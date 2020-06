Pemenang Baeksang Arts Awards ke-56

ⓒ YONHAP News

Baeksang Arts Awards ke-56 berlangsung pada tanggal 5 Juni di Aula KINTEX di Ilsan, Provinsi Gyeonggi. Acara diselenggarakan tanpa penonton, terkait upaya tindakan pencegahan pandemi COVID-19. Shin Dong Yup, Suzy, dan Park Bo Gum bertugas sebagai MC untuk tahun tiga tahun berturut-turut.

Grand Prize untuk film jatuh kepada sutradara Bong Joon Ho untuk film "Parasite." Meskipun ia tidak bisa hadir untuk menerima penghargaan itu sendiri, seorang perwakilan menyampaikan pesan langsung dari Bong Joon Ho. Ia berkata, "Suatu kehormatan bisa berakhir di Baeksang dalam perjalanan panjang yang dimulai pada Mei tahun lalu di Cannes."

Grand Prize untuk televisi jatuh pada drama KBS2 "When the Camellia Blooms." Tak hanya itu, drama ini juga memenangkan Skenario Terbaik, dan para aktor membawa pulang sejumlah penghargaan, yaitu Aktor Terbaik (Kang Ha Neul) dan Aktor Pendukung Terbaik (Oh Jung Se). Penghargaan Aktris Terbaik untuk televisi diberikan kepada Kim Hee Ae untuk "The World of the Married."

Yoo Jae Suk meraih penghargaan Bintang Variety Terbaik Pria untuk "How Do You Play?" dan Park Na Rae memenangkan Bintang Variety Terbaik Pria untuk I Live Alone”.

Dalam kategori film, Lee Byung Hun memenangkan Aktor Terbaik untuk "The Man Standing Next" dan Jeon Do Yeon memenangkan Aktris Terbaik untuk "Birthday."