ⓒ Label SJ

Super Junior K.R.Y merilis mini album pertama mereka "When We Were Us" pada 8 Juni pukul 18:00 WKS. Segera setelah perilisannya, album ini mencapai No. 1 di tangga lagu Top Album iTunes di 29 negara dunia antara lain Guatemala, Selandia Baru, Taiwan, Rusia, Makau, Malaysia, Malta, Meksiko, Bahrain, Bolivia, Vietnam, Arab Saudi, Sri Lanka, Swedia, Singapura, Uni Emirat Arab Emirates, Oman, Ekuador, Mesir, Indonesia, Jepang, Chili, Kazakhstan, Kolombia, Thailand, Peru, Panama, Filipina, dan Hong Kong.

Tak hanya itu, Super Junior K.R.Y juga menempatkan berada di puncak trending topic Twitter di Korea, Malaysia, Meksiko, Singapura, dan Indonesia saat album dirilis.

Super Junior K.R.Y akan mengadakan pertunjukkan pertama mereka untuk "When We Were Us" pada 9 Juni pukul 18:00 WKS melalui channel SMTOWN di Naver TV. Dalam acara berjudul "Super Junior K.R.Y The Stage" ini, selain menyanyikan lagu utama, mereka juga akan menampilkan berbagai konten, dan menyanyikan lagu "The Way Back to You."