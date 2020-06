Park Bo Gum Rilis Lagu “All My Love” untuk Para Penggemar

ⓒ YONHAP News

Selasa (16/6), Blossom Entertainment mengungkapkan melalui Instagram bahwa Park Bo Gum akan merilis lagu baru yang diproduksi oleh Sam Kim. Ini merupakan lagu yang dipersembahkan untuk para penggemarnya.

Berikut postingan dari Blossom Entertainment:

“Park Bo Gum menyiapkan lagu “All My Love” sebagai hadiah untuk para penggemarnya. Penyanyi dan penulis lagu Sam Kim yang menulis lirik, mengarang, dan memproduksi "All My Love," dan itu adalah lagu dengan melodi sentimental dimana akan membuat suara unik manis Park Bo Gum bersinar. Bersamaan dengan perayaan debutnya, lagu itu akan dirilis melalui layanan musik di seluruh dunia pada 10 Agustus, dan single album akan dirilis pada 12 Agustus di Korea dan Jepang secara bersamaan. Desain dan daftar lagu akan sama dalam album yang dirilis di Korea dan Jepang (dengan pengecualian lirik yang ditulis dalam bahasa Jepang), dan album ini akan dijual dalam jumlah terbatas di Korea. Informasi lebih rinci akan disampaikan melalui pengumuman mendatang. Kami mohon cintanya untuk "All My Love," yang berisikan perasaan sang aktor terhadap penggemarnya.”