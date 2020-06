BLACKPINK Jadi K-Pop Girl Group Pertama yang Tampil di Acara “Jimmy Fallon”

Pada 18 Juni waktu setempat, Jimmy Fallon mengumumkan bahwa BLACKPINK akan muncul di acaranya minggu depan. BLACKPINK akan menampilkan pra-rilis lagu, "How You Like That" untuk pertama kalinya di acara itu pada tanggal 26 Juni mendatang.

Ini akan menjadi penampilan pertama BLACKPINK di "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon," setelah sebelumnya pernah tampil di acara lain seperti "The Late Late Show with James Corden," "The Late Show with Stephen Colbert," dan "Good Morning America."

BLACKPINK akan merilis "How You Like That" pada 26 Juni pukul 18:00 WKS. Ini merupakan bagian dari "comeback tiga langkah" mereka, yang akan mencakup perilisan lagu baru kedua antara Juli dan Agustus, dan album studio pertama pada bulan September.