Lee Joon & Jung So Min Putus Setelah 3 Tahun Pacaran

Jumat (26/6) dilaporkan bahwa pasangan Lee Joon dan Jung So Min telah mengakhiri hubungan mereka. Menurut laporan tersebut, seorang sumber menyatakan, "Mereka berdua putus baru-baru ini," sementara sumber lain menambahkan, "Mereka memutuskan untuk tetap berhubungan baik dan saling mendukung sebagai sesama aktor."

Agensi kedua selebriti juga telah mengkonfirmasi laporan tersebut. Agensi Lee Joon, PrainTPC menyatakan, “Lee Joon dan Jung So Min baru-baru ini putus. Lee Joon berencana untuk kembali ke publik melalui proyek yang bagus." Agensi Jung So Min, Blossom Entertainment, mengkonfirmasi hal yang sama dan menyatakan, "Jung So Min dan Lee Joon baru-baru ini putus. Mereka telah memutuskan untuk tetap menjadi kolega.”

Menurut laporan, kerabat dekat mereka berkomentar, “Mereka menghabiskan banyak waktu terpisah. Karena sibuk, mereka terpisah satu sama lain. Mereka akhirnya memutuskan untuk lebih fokus pada pekerjaan masing-masing.”

Jung So Min dan Lee Joon mulai berkencan pada Oktober 2017 setelah sama-sama membintangi drama KBS "Father is Strange." Beberapa bulan kemudian, mereka membuka hubungan mereka pada publik.