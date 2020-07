Duduki No. 2, BLACKPINK Pecahkan Rekor BTS di Spotify

ⓒ YG Entertainment

Pada tanggal 26 Juni waktu setempat, perilisan single BLACKPINK yang baru, “How You Like That” membuat sejarah baru. Lagu ini memulai debutnya di No 5 di chart “Spotify’s daily Global Top 50.” Ini merupakan rekor baru untuk girl grup secara keseluruhan, bukan hanya K-pop.

Setelah itu, "How You Like That" terus naik dan saat ini berada di urutan kedua chart “Spotify’s daily Global Top 50” pada 27 Juni. Ini merupakan peringkat tertinggi dari artis K-pop dalam sejarah Spotify, yang sebelumnya dipegang oleh BTS dengan urutan ketiga.