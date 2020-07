Zico Jalankan Wajib Militer Sebagai Pekerja Layanan Publik

ⓒ YONHAP News

Selasa (21/7), outlet media melaporkan bahwa Zico akan masuk wajib militer pada akhir Juli. Menyusul laporan, agensi Zico, KOZ Entertainment mengkonfirmasi, "Zico akan masuk wajib militer pada 30 Juli, dan setelah menerima pelatihan dasar militer, ia akan melayani sebagai pekerja layanan publik."

Zico adalah anggota kelima Block B yang masuk militer setelah Jaehyo, Taeil, B-Bomb, dan U-Kwon. Lahir pada tahun 1992, Zico berusia 29 tahun berdasarkan perhitungan usia Korea.

Zico memulai debutnya sebagai anggota Block B pada 2011 melalui single "Do U Wanna B?" Setelah mendirikan KOZ Entertainment pada 2019, Zico terus menemukan kesuksesan merilis lagu seperti "Any Song." Pada 1 Juli, ia merilis album "RANDOM BOX" dengan judul lagu "Summer Hate," dan berpartisipasi dalam menulis lirik untuk lagu SSAK3 "Summer Sea Again." Zico saat ini muncul sebagai mentor di acara Mnet "I-LAND."