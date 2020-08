Makanan Stamina untuk Musim Panas di Korea Utara

ⓒ dprktoday.com

Selama periode terpanas di musim panas setiap tahunnya, banyak warga Korea Selatan yang senang menikmati makanan untuk stamina, termasuk samgyetang atau sup ayam ginseng. Sementara itu, pada hari chobok yang jatuh pada 16 Juli, Stasiun Radio Korea Utara mempromosikan boshintang atau sup daging anjing sebagai makanan tradisional Korea untuk stamina saat musim panas. Dilaporkan bahwa restoran di ibu kota Pyongyang menerima pesanan untuk hidangan sup daging anjing tersebut dan bahkan menyediakan layanan pengiriman.





Selain sup daging anjing, warga Korea Utara juga menikmati bubur kacang merah dan sup ayam dingin di musim panas untuk melawan cuaca panas. Akan tetapi, harga makanan ini tidak murah. Sebagai gantinya, banyak penduduk Korea Utara memilih penggantinya yakni kelinci yang diisi dengan bahan-bahan sehat dan dikukus, karena daging kelinci relatif murah dan mudah untuk didapat. Kelinci pada umumnya tidak membutuhkan banyak biaya untuk dipelihara dan dapat tumbuh dengan baik di rumah-rumah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika daging kelinci telah menjadi makanan stamina yang populer bagi penduduk setempat.