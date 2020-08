TREASURE Cetak Rekor Pre-Order Tertinggi Artis Pendatang Baru YG Entertainment

ⓒ YG Entertainment

Jumat (31/7), YG Entertainment mengumumkan bahwa single debut TREASURE, "The First Step: Chapter One" telah melampaui 100.000 pre-order hanya dalam dua hari.

Prestasi ini tidak hanya mengesankan, tetapi juga mencetak rekor jumlah pre-order tertinggi yang dicapai oleh artis pendatang baru YG Entertainment hingga saat ini. Ini menunjukkan tingkat minat yang tinggi terhadap debut grup yang telah lama ditunggu-tunggu.

TREASURE, grup beranggotakan 12 orang yang dibentuk di acara survival YG Entertainment "YG Treasure Box", akan menjadi grup baru pertama agensi tersebut sejak BLACKPINK debut empat tahun lalu. Grup ini saat ini bersiap untuk melakukan debut pada 7 Agustus.