TWICE Persiapkan Comeback Bulan Oktober

Rabu (5/8), media melaporkan bahwa TWICE bersiap untuk comeback di bulan Oktober. Ini akan menjadi comeback pertama TWICE dalam empat bulan sejak "MORE & MORE" di bulan Juni.

Sumber dari JYP Entertainment mengklarifikasi berita tersebut, “Memang benar TWICE sedang mempersiapkan album baru. Kami akan mengumumkan detail jadwal comeback setelah dikonfirmasi.”

Sementara itu, TWICE tengah bersiap untuk menyapa penggemar melalui konser online "Beyond LIVE - TWICE: World in A Day", yang berlangsung pada 9 Agustus pukul 15:00 WKS melalui V Live. Mereka juga baru-baru ini dikonfirmasi untuk tampil di Soribada Best K-Music Awards 2020 pada 13 Agustus.