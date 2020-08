Keluar FNC Entertainment, Kwak Dong Yeon Bergabung dalam H& Entertainment

ⓒ YONHAP News

Kamis (13/8), perwakilan industri berbagi bahwa Kwak Dong Yeon telah menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi yang dibuat oleh mantan eksekutif KeyEast, Hong Min Ki. Sebelumnya, Kwak Dong Yeon dinaungi oleh FNC Entertainment, tetapi kontraknya berakhir pada Juni tahun ini.

Kemudian di hari yang sama, H& Entertainment mengonfirmasi bahwa agensi telah menandatangani kontrak eksklusif dengan Kwak Dong Yeon.

Kwak Dong Yeon memulai debutnya pada tahun 2012 melalui drama "My Husband Got a Family," dan telah membintangi beberapa drama seperti "Love in the Moonlight", "Fight My Way," dan "My ID is Gangnam Beauty." Ia baru-baru ini berperan dalam drama tVN baru "Vincenzo" yang dibintangi oleh Song Joong Ki, Jeon Yeo Bin, dan Taecyeon 2PM.