Latar Belakang dan Arti dari Latihan Militer Gabungan Korea Selatan dan AS

Korea Selatan dan AS telah memulai latihan militer gabungan tahunan mereka pada tanggal 18 Agustus. Sebelumnya, ada yang berspekulasi bahwa latihan tersebut akan ditangguhkan akibat pandemi COVID-19 dan hubungan antar-Korea serta hubungan Korea Utara dan AS yang tetap mandek. Namun Seoul dan Washington akhirnya memutuskan untuk melanjutkan latihan tersebut, dengan skala yang diperkecil.





Kementerian Pertahanan Korea Selatan awalnya berkomitmen agar latihan tersebut berfokus pada pemeriksaan kemampuan operasional penuh atau FOC (Full Operational Capability) yang merupakan tahap kedua dari tiga tahap dalam prosedur untuk transfer OPCON dari AS. Namun Korea Selatan dan AS tidak dapat menjalankan prosedur yang diperlukan untuk tranfer OPCON seperti yang telah direncanakan karena jumlah tentara pasukan AS yang dikerahkan dari daratan AS dikurangi secara besar-besaran, sehingga verifikasi FOC tidak mungkin dilakukan.

Transfer OPCON dalam masa jabatan Presiden Moon adalah salah satu dari 100 tugas nasional pemerintahannya. Namun, skala latihan tahun ini telah diperkecil untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dengan demikian, rencana transfer OPCON mungkin tidak dapat dilakukan sebelum masa jabatan Presiden Moon berakhir.





Media pemerintah Korea Utara seperti Kantor Berita Korea Utara (Korean Central News Agency, KCNA) atau surat kabar resmi Rodong Sinmun, belum melontarkan pernyataan resmi tentang latihan militer Korea Selatan dan AS. Bahkan jika Korea Utara mengungkapkan ketidakpuasannya atas latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS, mereka tidak mungkin menggunakan pernyataan bernada kasar. Korea Utara bisa mengubah kebijakannya terhadap Korea Selatan atau AS setelah melihat hasil pemilihan presiden AS pada November yang akan datang.