Pemilu Presiden AS: Donald Trump vs Joe Biden

Donald Trump dan Joe Biden masing-masing resmi ditunjuk sebagai kandidat presiden Amerika Serikat (AS) yang berikutnya oleh Partai Republik AS dan Partai Demokrat AS. Dengan demikian, kedua kandidat akan bersaing selama 71 hari hingga hari pemilihan umum presiden AS pada tanggal 3 November yang akan datang.





Hasil pilpres AS itu diperkirakan akan memengaruhi masa depan Korea Selatan maupun dunia, karena kebijakan kedua kandidat jelas berbeda kecuali proteksionisme dan kebijakan tegas terhadap China.





Partai Republik AS mempertahankan kebijakan yang dikeluarkannya empat tahun lalu dan hanya mengumumkan tugas utamanya jika Trump berhasil terpilih sebagai presiden AS, yaitu mempertahankan “neo-isolationism”, memperkuat proteksionisme, dan menciptakan peluang kerja. Terkait kebijakan diplomasi yang mengutamakan AS, partai itu menyatakan pihaknya akan menghentikan perang yang tidak kunjung berakhir, mengembalikan kekuatan militernya, dan membuat negara sekutunya membayar biaya yang adil.





Sementara Joe Biden mengemukakan kebijakan yang sangat berbeda dengan kebijakan Trump. Pihaknya hendak mengakhiri kebijakan untuk mengutamakan AS serta menciptakan kembali diplomasi dan persekutuan. Selain itu, Biden akan kembali bergabung dengan organisasi internasional yang keanggotaannya dicabut Trump, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO) dan Persetujuan Paris.





Baik Trump maupun Biden mementingkan proteksionisme untuk melindungi tenaga kerja AS dan juga memperketat kebijakan terhadap China.





Hal yang paling menarik perhatian adalah kebijakan AS terhadap negara sekutunya. Trump selama ini menegaskan pembagian biaya pertahanan yang adil terhadap Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Nato. Oleh karena itu, Korea Selatan menanggung kenaikan biaya pertahanan setiap tahunnya dan melakukan perundingan yang sulit karena dipaksa oleh AS untuk menaikkan pembagian biaya pertahanan.





Di sisi lain, Biden mengkritik sikap Trump yang merendahkan negara sekutunya dan jatuhan kepercayaan masyarakat internasional terhadap negaranya. Kemudian ia menegaskan peran AS sebagai penata tata tertib internasional dan kolaborasi multilateral untuk menyelesaikan isu global.





Dengan demikian, jika Trump kembali terpilih menjadi presiden AS, Korea Selatan akan mendapat tekanan yang lebih berat. Kemungkinan AS akan mengurangi jumlah prajuritnya di Korea Selatan berdasarkan kebijakan Trump yang hendak memulangkan pasukan militernya dari negara sekutu.





Satu hal yang lebih menarik perhatian adalah kebijakan Trump terhadap Korea Utara. Trump menyukai gaya top-down dengan menegaskan keakrabannya dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Sedangkan Biden berpendapat perundingan dengan Korea Utara harus dilakukan dari tingkat kerja secara teratur dengan “kesabaran strategis” yang dilakukan oleh pemerintahan Barack Obama.





Oleh karena itu, jika Trump menjadi presiden AS, negosiasi nuklir antara Korea Utara dan AS dapat berjalan dengan cepat. Akan tetapi, jika Biden yang terpilih, kemungkinan besar kebutuan antara Korea Utara dan AS akan berlanjut untuk sementara waktu.