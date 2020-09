Dinyatakan Positif COVID-19, Kim Won Hae Batalkan Semua Kegiatan

ⓒ KBS

Kamis (20/8), SSGG Company mengungkapkan bahwa Kim Won Hae dinyatakan positif COVID-19. Sehari sebelumnya, diumumkan bahwa drama KBS "To All the Guys Who Loved Me" menghentikan syuting setelah aktor Seo Sung Jong dinyatakan positif COVID-19. Heo Dong Won, yang berakting dalam drama KBS mendatang, "Do Do Sol Sol La La Sol" serta drama "Jjamppong” dengan Seo Sung Jong, juga dinyatakan positif COVID-19.

Agensi Kim Won Hae mengumumkan, “Setelah pemeran drama 'Jjamppong,' yang akan dibintangi Kim Won Hae, dinyatakan positif COVID-19, Kim Won Hae tidak diidentifikasi sebagai kandidat untuk diuji. Namun, untuk berjaga-jaga, dia melakukan tes pada 19 Agustus dan masuk karantina mandiri.”

Mereka melanjutkan, “Pada 20 Agustus sore hari, Kim Won Hae dipastikan positif, dan setelah hasil tes, kami membatalkan semua kegiatan yang dijadwalkan. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC), ia saat ini dalam karantina mandiri, dan akan dipindahkan ke rumah sakit.”

Menyusul berita tersebut, perusahaan produksi drama "Jjamppong" merilis pernyataan resmi. Mereka menyatakan hasil tes saat ini mengungkapkan bahwa dari total 39 peserta, 15 kasus terkonfirmasi, tujuh dinyatakan negatif, dan 19 siaga untuk dites atau menunggu hasil.