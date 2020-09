“Dynamite” BTS Jadi MV dengan Views Tertinggi di YouTube dalam 24 Jam Pertama

ⓒ Big Hit Entertainment

"Dynamite" adalah single berbahasa Inggris terbaru BTS yang dirilis pada 21 Agustus pukul 13:00 WKS bersamaan dengan video musiknya.

Minggu (23/8), YouTube mengungkapkan bahwa video musik "Dynamite" BTS mendapat 101,1 juta views dalam 24 jam sejak dirilis, memecahkan rekor keseluruhan yang dibuat oleh "How You Like That" BLACKPINK dengan 86,3 juta views.

Jumlah views resmi YouTube sering kali berbeda dengan jumlah penayangan yang diukur dalam waktu nyata. Berdasarkan penghitungan resmi YouTube, ternyata jumlah views dari "Dynamite" bahkan lebih tinggi daripada jumlah penayangan 98,3 juta yang terlihat di situs dalam kurun waktu 24 jam.

Meskipun sudah dilaporkan bahwa "Dynamite" adalah pemutaran perdana YouTube terbesar dalam sejarah, YouTube juga mengkonfirmasi bahwa pemutaran perdana YouTube untuk "Dynamite" memiliki lebih dari 3 juta penonton langsung pada satu titik. Rekor sebelumnya dipegang oleh video musik "How You Like That" BLACKPINK, yang memiliki 1,66 juta penonton bersamaan.