BTS Sampaikan Pesan Khusus pada Sidang Umum PBB ke-75

Selasa (22/9), Komite Korea untuk UNICEF mengumumkan melalui siaran pers, “Pesan harapan BTS akan disiarkan kepada dunia pada pertemuan tingkat tinggi Group of Friends of Solidarity for Global Health Security pada 23 September pukul 09:00 ET.”

BTS diundang sebagai pembicara oleh Group of Friends of Solidarity for Global Health Security untuk berbicara tentang kesulitan yang akan dihadapi generasi mendatang akibat COVID-19. Group of Friends of Solidarity for Global Health Security diluncurkan oleh Korea Selatan pada tahun 2020 untuk membahas masalah keamanan kesehatan seperti COVID-19. Ini melibatkan 40 negara anggota PBB, dengan Korea Selatan, Denmark, Sierra Leone, Qatar, dan Kanada sebagai ketua bersama.

Ini merupakan kali kedua BTS berbicara di Sidang Umum PBB. BTS sebelumnya menyampaikan pidato pada upacara peluncuran UNICEF's Generation Unlimited di Sidang Umum PBB ke-73 pada tahun 2018. Mulai tahun 2017, BTS telah bekerja sama dengan UNICEF dalam kampanye "Love Myself" untuk mengakhiri kekerasan terhadap pemuda.

Akibat pandemi COVID-19, Sidang Umum PBB ke-75 diadakan melalui pertemuan virtual dan pidato yang telah direkam sebelumnya.