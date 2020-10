MAMAMOO Konfirmasi Comeback pada Awal November

ⓒ RBW

Selasa (29/9), media melaporkan bahwa MAMAMOO bersiap untuk mengadakan comeback. Seorang sumber dari agensi MAMAMOO juga telah mengkonfirmasi berita tersebut dan mengatakan, "Mereka sedang mempersiapkan comeback pada awal November. Kami akan mengumumkan jadwal setelah dikonfirmasi."

Menurut laporan, MAMAMOO telah memutuskan judul lagu mereka, dan para anggota sibuk merekam dan membuat persiapan lain untuk comeback.

MAMAMOO baru-baru ini merilis single digital khusus mereka "Wanna Be Myself." Album terbaru mereka adalah album studio kedua "reality in BLACK", yang menyertakan lagu "HIP” yang dirilis November lalu.