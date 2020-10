Lampaui 1 Juta Pre-Order, BLACKPINK Cetak Rekor Baru dengan “THE ALBUM”

ⓒ YG Entertainment

Jumat (2/10), YG Entertainment mengonfirmasi bahwa "THE ALBUM" BLACKPINK telah melampaui 1 juta pre-order. Ini merupakan jumlah pre-order tertinggi untuk girl grup K-pop, menjadikan BLACKPINK sebagai girl grup Korea pertama yang melampaui 1 juta pre-order.

Jumlah pre-order stok adalah jumlah stok album yang diproduksi sebelum album dirilis. Jumlah ini merupakan perkiraan permintaan yang dihitung berdasarkan berbagai faktor, termasuk jumlah album yang dipesan di muka oleh penggemar.

Jumlah pre-order BLACKPINK merupakan jumlah gabungan dari seluruh dunia. Pada hari laporan, pre-order domestik (Korea) mencapai total 670.000 keping, sedangkan Amerika Serikat dan Eropa 340.000 keping. Selain itu, 18.888 piringan hitam edisi terbatas terjual lebih awal. Maka pre-order dari BLACKPINK telah melampaui 1 juta keping.

"THE ALBUM" dan lagu utama "Lovesick Girls" akan rilis pada 2 Oktober. Album ini memiliki delapan lagu, dua di antaranya adalah single pra-rilis "How You Like That" dan "Ice Cream (feat. Selena Gomez)," juga termasuk lagu b-side yang menampilkan Cardi B. Jennie berpartisipasi dalam produksi dan lirik untuk "Lovesick Girls," sedangkan Jisoo juga berpartisipasi dalam penulisan lirik.