BIFF ke-25 Digelar di Tengah Pandemi COVID-19

ⓒYONHAP News

Festival Film Internasional Busan (Busan International Film Festival, BIFF) ke-25 dibuka pada tanggal 21 Oktober lalu dan akan berlangsung hingga tanggal 30 Oktober.





BIFF tahun ini yang berlangsung di tengah pandemi global COVID-19 berfokus pada pemutaran film tanpa upacara pembukaan dan penutupan. Tahun ini, hanya 192 karya dari 68 negara yang diundang, lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 300 karya.





Film “Septet: The Story of Hong Kong” dipilih sebagai karya pembuka BIFF dan diputar di teater terbuka di Busan Cinema Center. Film ini berupa film antologi yang dibuat oleh tujuh orang sutradara Hong Kong. Setiap film yang berdurasi 10-15 menit tersebut mengisahkan sebagian masyarakat Hong Kong setelah tahun 1950-an dan kenangan dari masing-masing sutradara.





Film penutup adalah animasi Jepang, “Josee, the Tiger and the Fish” yang disutradarai oleh Kotaro Tamura dan diputar di teater terbuka di Busan Cinema Center pada tanggal 30 Oktober.





Untuk mencegah COVID-19, jumlah bioskop dan penonton dibatasi. Jumlah bioskop untuk BIFF menjadi 6 dari yang sebelumnya 37 unit. Karena setiap film hanya diputar satu kali saja dan hanya 25 persen dari total kapasitas kursi yang boleh diisi, maka para peminat bersaing dengan ketat dalam pemesanan tiket online.





Perhatian dari dunia perfilman global pada BIFF cukup panas karena beberapa festival film internasional yang terkenal tidak dapat diadakan pada tahun ini akibat COVID-19. Beberapa karya yang tidak dapat diputar pada festival film internasional lain termasuk Cannes, Berlin, dan Venesia akan diputar pada BIFF kali ini.





BIFF digelar setiap bulan Oktober sejak tahun 1996 dan merupakan festival film terbesar di Asia bersama Festival Film Internasional Tokyo dan Festival Film Internasional Hong Kong.





BIFF dinilai mempunyai jasa yang besar dalam mengembangkan industri film Korea Selatan maupun Asia.