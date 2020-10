Kondisi Ekonomi China Membaik, Pengaruhnya Terhadap Korsel?

ⓒ YONHAP News

Kondisi ekonomi China yang pernah terguncang telah kembali menjadi stabil. Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini mengalami kenaikan yang drastis dan berhasil membentuk kurva huruf “V”. PDB China mulai kuartal pertama hingga ketiga tahun ini mengalami kenaikan 0,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. China mengalami pertumbuhan ekonomi dengan cepat berkat langkah pemulihan ekonomi dan pencegahan COVID-19 yang sigap.





Berkat pertumbuhan ekonomi China, mata uang yuan China juga menguat di pasar valuta asing dan nilai mata uang won Korea Selatan juga turut naik. Korea Selatan dan China memiliki hubungan ekonomi yang dalam, sehingga yuan dan won juga berhubungan erat. Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan akan berpengaruh secara positif pada kondisi ekonomi Korea Selatan.





Berbeda dengan kondisi ekonomi China, kondisi Amerika Serikat (AS) dan Eropa dipengaruhi oleh “double dip” yang berarti resesi yang diikuti dengan pertumbuhan untuk periode yang pendek lalu dilanjutkan kembali dengan resesi yang terjadi akibat gelombang kedua COVID-19. Lembaga analisis ekonomi utama seperti Goldmansachs dan Bank of America menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi untuk kuartal keempat. Walaupun pemulihan ekonomi China merupakan kabar baik bagi kondisi ekonomi Korea Selatan, namun risiko yang berhubungan dengan gelombang kedua COVID-19 di AS dan Eropa juga menjadi unsur ketidakstabilan, baik untuk Korea Selatan maupun dunia.





Ada banyak risiko dari luar negeri yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi Korea Selatan seperti resesi ekonomi global, karantina wilayah akibat COVID-19, hingga hasil pemilihan presiden AS pada bulan November. Konflik antara AS dan China diperkirakan akan memburuk dan dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.





Sesuai dengan perkembangan ekonomi China, AS, dan Eropa, kondisi ekonomi Korea Selatan bisa mengalami situasi yang baik dan buruk. Untuk menstabilkan kondisi ekonomi Korea Selatan, pemerintah dan perusahaan harus menyediakan langkah yang tepat.