Daftar Menteri Luar Negeri dan Keamanan Nasional AS di Bawah Pemerintahan Biden

Tim transisi Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengumumkan beberapa sosok utama untuk kabinet dan Gedung Putih pada tanggal 23 November, yang menandakan dimulainya proses pengisian pejabat tinggi di pemerintahan AS yang baru. Perhatian besar tertuju pada pejabat yang akan memimpin kebijakan luar negeri. Dalam daftar para pejabat di kabinet Biden, termasuk calon Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken. Dalam hal strategi diplomasi seputar Semenanjung Korea dan masalah nuklir Korea Utara, Korea Selatan sangat memerhatikan Anthony Blinken dari antara sosok utama tersebut. Dia pernah menyebut pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un sebagai salah satu raja tiran terburuk di dunia dan juga mengkritik keras diplomasi Presiden Trump terhadap pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dengan menyebut bahwa AS telah menggelar tiga KTT yang tidak berarti tanpa persiapan apa pun dengan Kim. Mengingat hal itu, sejumlah pengamat memperkirakan bahwa pemerintahan Biden akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada Korea Utara. Namun, kemampuan nuklir Korea Utara kini telah berkembang pesat. Oleh karena itu, ada yang berspekulasi bahwa strategi Biden akan berbeda dari Obama.





Perhatian kini tertuju pada bagaimana Korea Utara akan menanggapi kemungkinan pemerintahan Biden mengadopsi model Iran untuk negosiasi nuklir mereka. Namun, Korea Utara tampaknya berbeda dengan Iran yang pernah mengalami ekonomi kapitalis. Dengan alasan ini, beberapa pengamat mengatakan akan sulit bagi AS untuk menerapkan model Iran, yakni pendekatan bertahap untuk Korea Utara.





Sebagai langkah strategis, Korea Utara mungkin akan menguji coba misilnya pada awal tahun depan. Di tengah situasi ini, pemerintah Korea Selatan perlu mengkaji kebijakan pemerintahan Biden terhadap Korea Utara dan mempersiapkan secara menyeluruh setiap provokasi dari Korea Utara. Saatnya untuk mempertimbangkan setiap skenario yang memungkinkan dan membuat tindakan pencegahan dengan cermat.