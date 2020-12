ⓒ lavviebot

Roh Tae-gu yang mengelola perusahaan pengembang toilet otomatis untuk kucing, PurrSong, Inc berimpian menjadi pakar khusus robot. Dia belajar di Jepang dengan menerima beasiswa nasional dan menjalani wajib militer. Namun, kematian kucing peliharaannya mengubah masa depan Ketua Roh. Dia memutuskan untuk membuat produk yang bermanfaat bagi kesehatan kucing dan pada akhirnya membuka usaha sendiri. Mengapa dia ingin membuat toilet untuk kucing? Berdasarkan pengalaman pribadinya memelihara kucing, toilet adalah masalah yang paling tidak nyaman dan sangat diperlukan.





Untuk menemukan penyakit saluran kemih kucing, pemilik kucing harus mengetahui seberapa banyak dan sering BAK dan BAB kucing peliharannya. Namun, pemilik kucing seringkali sulit untuk mencermati kondisi kucing peliharaannya sepanjang hari. Selain itu, perkara membersihkan bekas BAK dan BAB itu juga sangat menyusahkan. untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, PurrSong, Inc menghadirkan LavvieBot, sebuah toilet pintar untuk kucing yang menerapkan teknologi informasi untuk segala (Internet of things, IoT) untuk pertama kalinya di dalam negeri Korea Selatan.





Perhatian terhadap produk LavvieBot baik di dalam maupun luar negeri sangat panas. Produk itu mendapat penilaian yang tinggi dari media luar negeri pada tahun 2019 dan funding di Korea Selatan maupun di Amerika Serikat (AS) berjalan dengan sukses. Pasar hewan peliharaan di Korea Selatan berkembang dengan pesat, sampai-sampai pangsa pasarnya pada tahun depan diperkirakan akan melebihi 6 triliun won. Jumlah kucing peliharaan di AS dan Jepang masing-masing mencapai 95 juta ekor dan 10 juta ekor. Inovasi dari PurrSong, Inc tetap berlanjut.





Seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang memelihara hewan di rumah, istilah "Pet-Tech" juga bermunculan. Akibat COVID-19, waktu bersama dengan hewan peliharaan di rumah semakin panjang dan budaya yang menganggap hewan peliharaan sebagai anggota keluarga juga semakin menyebar. OIeh karena itu, produk atau jasa untuk manajemen hewan peliharaan cukup berkembang seiring dengan teknologi IoT dan kecerdasan buatan. Kami juga mengharapkan dunia yang bahagia untuk hewan peliharaan dan pemiliknya melalui teknologi dari perusahaan Purr Song.