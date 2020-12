Korut Akan Gelar Acara Politik Besar pada Januari Tahun Depan

ⓒ YONHAP News

Korea Utara telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan Majelis Tertinggi Rakyat (Supreme People’s Assembly, SPA) pada akhir Januari mendatang, menyusul Kongres Partai Buruh Korea kedelapan di bulan yang sama. Biasanya pertemuan SPA dilakukan setahun sekali dan terjadi pada bulan April. Tetapi tahun depan, Korea Utara akan mengadakan sesi parlemen yang dihadiri oleh ratusan perwakilan tersebut tiga bulan lebih cepat dari biasanya, meskipun berada di tengah krisis COVID-19.





Pidato Tahun Baru pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, kongres partai, dan sesi pertemuan SPA semuanya dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Januari untuk merilis rincian arah kebijakan negaranya. Dengan memusatkan tiga peristiwa politik utama pada bulan yang sama, Korea Utara kemungkinan akan menyampaikan pesan yang jelas kepada Amerika Serikat (AS). Ada yang berspekulasi bahwa Pyongyang dapat mengumumkan beberapa langkah hukum untuk memperkuat statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir atau secara resmi menyerukan pembicaraan perlucutan senjata nuklir dalam upaya untuk mendapatkan dominansi dalam negosiasi dengan pemerintah baru AS yang dipimpin oleh Joe Biden.





Perhatian juga tertuju pada kemungkinan perubahan hubungan Korea Utara dan AS bertepatan dengan peluncuran administrasi Biden pada bulan Januari. Menjelang pelantikan Biden sebagai presiden AS yang baru, Washington dilaporkan sedang mengkaji kebijakan terhadap Korea Utara. Pemerintah Korea Selatan kini tengah berpikir dengan keras cara untuk mencegah provokasi strategis Korea Utara, sekaligus mencoba untuk menghubungi pemerintahan Biden. Dengan demikian, bulan Januari dianggap sebagai golden time atau waktu emas untuk membawa beberapa perubahan positif bagi hubungan Korea Utara dan AS, serta hubungan antar-Korea.