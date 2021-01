Pidato Tahun Baru Presiden Moon Jae-in

ⓒYONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengemukakan tiga kata kunci, “pemulihan”, “toleransi”, dan “lompatan” melalui pidato tahun barunya pada tanggal 11 Januari lalu. Presiden Moon mengatakan, Korea Selatan di tahun 2021 ini akan melompat menjadi negara pemimpin untuk era baru dengan memulihkan kehidupan sehari-hari dan ekonomi dengan kuat dan cepat. Ia juga menegaskan pentingnya pemulihan bertoleransi untuk menyempitkan selisih yang semakin dalam akibat COVID-19.





Mengenai vaksinasi COVID-19 yang saat ini merupakan perhatian utama masyarakat, Moon mengatakan vaksinasi akan dimulai pada bulan Februari secara bertahap dan akan dilaksanakan secara gratis. Pemerintah Korea Selatan kini telah berhasil mengamankan dosis vaksin COVID-19 yang cukup untuk 56 juta orang. Kasus harian COVID-19 di Korea Selatan kini telah turun ke kisaran 500 kasus dan angka reproduksi dasar juga telah berada di bawah satu, sehingga puncak gelombang ketiga COVID-19 dinilai telah berhasil dilewati. Oleh sebab itu, para pakar berpendapat saat ini sangat penting untuk menahanan penularan semaksimal mungkin sampai vaksinasi dimulai pada bulan Februari.





Terkait perekonomian, Presiden Moon memandang Korea Selatan sanggup memulihkan kondisi ekonomi pada semester pertama tahun ini. Pemerintah akan menyuntikkan anggaran dengan cepat, mempercepat investasi umum dan swasta senilai 100 triliun won, dan menciptakan 1,04 juta peluang kerja senilai 30,5 triliun won pada kuartal pertama tahun ini.





Tekait isu kebijakan di bidang real estat, Moon meminta maaf kepada masyarakat yang kesulitan dengan isu tempat tinggal lalu dikatakan bahwa pihaknya akan menyediakan langkah penanggulangan yang diperlukan dengan memusatkan upaya untuk memperbanyak jumlah rumah.





Dalam pidato tersebut, Presiden Moon juga menegaskan dialog dengan Korea Utara untuk bidang kesehatan dan pencegahan penyakit serta penguatan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS). Terkait peluncuran pemerintahan Joe Biden, dirinya akan melakukan upaya terakhir untuk mewujudkan kembali dialog antar-Korea dan dialog antara Korea Utara dan AS, selain memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS.





Presiden Moon mengharapkan kolaborasi di bidang kesehatan dan pencegahan penyakit di Asia Timur Tengah dan kolaborasi kesehatan antara Korea Selatan dan ASEAN, demi kelangsungan hidup dan keamanan rakyat Korea Selatan dan Korea Utara.





Presiden Moon menuturkan bahwa daya gerak utama dalam proses perdamaian Semenanjung Korea adalah dialog dan hidup berdampingan sehingga pihaknya tetap berminat untuk melakukan dialog dengan Korea Utara di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja termasuk tanpa tatap muka.