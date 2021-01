Korut Gelar Kongres Partai Buruh Korea Kedelapan

ⓒ KBS

Korea Utara menggelar Kongres Partai Buruh Korea Kedelapan sejak tanggal 5 Januari. Dalam pidato pembukaannya, pemimpin Kim Jong-un mengakui kegagalan kebijakan ekonomi negaranya secara keseluruhan. Korea Utara telah merevisi aturan partai untuk pertama kalinya dalam lima tahun dan berjanji untuk memperkuat kemampuan pertahanan sebelum kongres berakhir.





Pada hari ketiga kongres yang jatuh pada tanggal 7 Januari lalu, dilaporkan bahwa pemimpin Kim Jong-un meninjau hubungan antar-Korea dan mengumumkan arah kebijakan untuk urusan luar negeri. Akan tetapi rinciannya tidak dirilis dan tidak dapat dipastikan apa yang diulasnya dalam hubungan antar-Korea.





Selama kongres partai, pemimpin Kim Jong-un juga mengirim pesannya ke AS, yang merupakan pesan pertama sejak Joe Biden terpilih menjadi presiden AS yang baru. Kim mengatakan bahwa sifat asli dan kebijakan AS terhadap Korea Utara tidak akan pernah berubah, tanpa peduli siapa pun yang menjadi presiden AS. Dalam pesan tersebut, Kim menyampaikan bahwa AS harus terlebih dahulu menghentikan kebijakan permusuhannya terhadap Korea Utara. Tampaknya pemimpin Korea Utara menyerukan agar AS dan Korea Selatan menunjukkan ketulusan untuk membangun kepercayaan sebelum terlibat dalam negosiasi apa pun dengan Pyongyang.





Sementara itu, perombakan jajaran kepemimpinan dalam kongres partai menunjukkan bahwa peran pejabat yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Korea Selatan dan AS telah berkurang. Korea Utara telah memulihkan sistem sekretariat, namun menghapus posisi sekretaris urusan antar-Korea yang telah dipertahankan selama era mantan pemimpin sebelumnya. Pemerintah Seoul perlu untuk mengkaji cara untuk mencegah Korea Utara memperkuat kemampuan nuklirnya dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi Korea Utara untuk kembali ke meja perundungan nuklir dengan AS.