Korut Komitmen untuk Tingkatkan Kapabilitas Militernya

ⓒ Getty Images Bank

Korea Utara menekankan pentingnya kemampuan pertahanan yang lebih kuat selama Kongres Partai Buruh Korea Kedelapan pada awal bulan Januari. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un merevisi aturan partai untuk menentukan langkah tersebut, bahkan laporan rencana kerja Komite Sentral Partai Buruh Korea juga mengalokasikan porsi yang signifikan untuk urusan militer. Tidak hanya itu, Korea Utara telah dipastikan menggelar parade militer pada tanggal 14 Januari lalu.





Selama kongres partai, pemimpin Kim Jong-un mengatakan bahwa negaranya sedang dalam proses mengembangkan rudal multi-hulu ledak, rudal hipersonik, rudal balistik berbasis kapal selam (submarine-launched ballistic missile, SLBM) dan kapal selam bertenaga nuklir. Langkah Korea Utara untuk membanggakan kekuatan militernya tampaknya dimaksudkan untuk memperkuat persatuan internal dan juga mempersiapkan negosiasi nuklir di masa depan dengan Amerika Serikat.





Korea Utara secara resmi mengatakan komitmennya untuk mengembangkan senjata nuklirnya, yang tentunya membuat pemerintahan baru AS kecewa. Perundingan nuklir dengan Korea Utara mungkin bukanlah prioritas utama bagi pemerintahan Biden. Di tengah situasi ini, sulit untuk mengharapkan dimulainya kembali perundingan antara Korea Utara dan AS, apalagi kemajuan pembicaraan jika Korea Utara terus memicu ketegangan dengan AS.





Namun Korea Utara menampilkan SLBM baru selama parade militer baru-baru ini, bukan rudal balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile, ICBM) yang dapat mencapai seluruh wilayah AS dan digunakan untuk pertempuran yang sebenarnya. Kali ini, Korea Utara tidak lagi menunjukkan ICBM, yang tampaknya dinilai sebagai komitmennya untuk bernegosiasi dengan AS.