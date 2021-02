TWICE Menampilkan Aksi Panggung Spesial di TIME100 Talks

Girlgroup TWICE menampilkan aksi panggung spesial dalam acara “TIME100 Talks,” program diskusi dengan para tokoh TIME 100, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang diseleksi secara tahunan oleh majalah berita Amerika Time.

TWICE membawakan lagu “DEPEND ON YOU” dari album “Eyes Wide Open.” Album studio kedua TWICE ini juga dipilih oleh Time sebagai salah satu album yang mendefinisikan kemantapan genre K-POP di tahun 2020.

Sana berkomentar, “Kami sedih dan sadar sekarang ini kita semua mengalami kesulitan.” “Kami sangat menghargai semua orang yang berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikan kita ke kondisi normal dan hari yang lebih cerah,” tambah Nayeon. “TWICE akan terus menjalankan tugas kami dengan giat untuk memberikan energi positif kepada dunia,” ucap Mina.